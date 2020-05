Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligence turca avrebbe iniziato a esaminare la situazione nel dicembre 2019 e, grazie all’attivazione di una rete d'informatori locali, sarebbe riuscita a stabilire che la ragazza era viva. A seguito del lavoro coordinato svolto con le pertinenti unità di intelligence somale e italiane, la cooperante sarebbe stata in seguito consegnata dal Mit alle autorità italiane a Mogadiscio. Sul sito online di “Anadolu”, a corredo della notizia, compare peraltro una foto in cui Silvia Romano è all’interno di un veicolo con indosso un giubbotto anti-proiettile con in evidenza i caratteri della Mezzaluna e della stella, presenti sulla bandiera nazionale della Turchia e in tutta la simbologia del mondo islamico. A confermare l’intervento dei servizi turchi nella liberazione della volontaria è stata anche la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, la quale ha definito “determinante” la cooperazione con i servizi turchi presenti in quell'area per identificare il luogo e agire al momento giusto. (segue) (Res)