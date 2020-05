Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni la Turchia ha rafforzato la propria presenza nel Corno d’Africa, in particolare in Somalia, dove l’iniziale presenza di funzionari umanitari si è sviluppata in una rete solida che attraversa tutti i settori dal commercio, all’istruzione alla sicurezza. L'interesse della Turchia per la Somalia è iniziato nel 2011, a seguito di una visita del presidente Recep Tayyip Erdogan in una Mogadiscio devastata dalla carestia, e negli ultimi anni quella che inizialmente era un’iniziativa umanitaria si è sviluppata nel tempo come una vera collaborazione economica e militare, con Ankara che ha aumentato gli aiuti tramite la sua Agenzia per la cooperazione l’Agenzia di cooperazione e coordinamento turca (Tika), avviando progetti di sviluppo e aprendo scuole. Gli investimenti politici ed economici in espansione della Turchia nel Corno d'Africa e la sua continua presenza nella regione, sebbene inizialmente economici, hanno assunto negli ultimi due anni un’importanza strategica per contrastare l’ascesa degli avversari dei paesi del Golfo – Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita – protagonisti dell’accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia. Le aziende turche gestiscono le rotte aeree e marittime di Mogadiscio e addestrano militari del governo somalo: il 30 settembre 2017, ad esempio, è stata inaugurata a Mogadiscio una base militare che ospita più di 200 militari turchi incaricati di addestrare 1.500 militari dell’esercito nazionale somalo con l’obiettivo di formarne almeno 10 mila in vista del graduale ritiro dal paese delle truppe della missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom). (segue) (Res)