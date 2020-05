Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro la strategia “neo ottomana” c’è il tentativo da parte di Ankara di farsi strada fra le macerie somale ripercorrendo i confini dell’antico Impero ottomano, utilizzando le vie della cooperazione, dello sfruttamento energetico, del retroterra culturale e militare. Ma dietro la strategia turca c’è anche l’obiettivo di contrastare la crescente influenza nella regione da parte delle monarchie del Golfo: se, infatti, dietro il governo federale di Mogadiscio c’è l’asse Turchia-Qatar (paesi leader della Fratellanza musulmana), dall’altro ci sono le altre potenze regionali – in primis l’Etiopia – che gravitano sempre più nell’orbita degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita e che hanno interesse a destabilizzare le autorità centrali della Somalia, stringendo solide alleanze con gli stati confederati. È il caso dell’autoproclamata Repubblica del Somaliland, nel nord della Somalia, dove Riad e Abu Dhabi concordano nel ritenere poco auspicabile il consolidamento di uno stato somalo unito e forte proprio in virtù del peso politico acquisito a Mogadiscio dalla Turchia, mentre per Addis Abeba una Somalia frammentata ridurrebbe l’irredentismo somalo nella zona contesa dell’Ogaden e, allo stesso tempo, diminuirebbe il potere relativo di un paese storicamente rivale per la leadership nell’area. (segue) (Res)