Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese (6)

- Proprio la regione del Somaliland rappresenta, inoltre, un terreno di scontro per quanto riguarda le mire etiopi ed emiratine nel settore delle infrastrutture. In questo senso, la gestione quasi monopolistica da parte della compagnia emiratina Dp World (con sede a Dubai) dei principali terminal portuali nel Mar Rosso e nelle aree attigue si lega direttamente alle vicende somale e al supporto congiunto di Etiopia ed Emirati al Somaliland. Nel marzo 2018 Dp World ha infatti formato un contratto con le autorità di Somaliland ed Etiopia per la gestione del porto strategico di Berbera, sulle coste del Golfo di Aden: in base all’accordo, Dp World ha mantenuto una partecipazione del 51 per cento nel progetto, mentre le autorità del Somaliland hanno acquisito una quota del 30 per cento e il restante 19 per cento è finita nelle mani del governo etiope. L’accordo – che aveva provocato la dura reazione del governo federale di Mogadiscio che non riconosce l’indipendenza del Somaliland e, di conseguenza, ha negato la legittimità dell’accordo – ha evidenziato una volta di più la volontà emiratina di acquisire un ruolo primario nei progetti cinesi di estensione della Belt & Road Initiative all’Africa, passando per Dubai e facendo del Corno d’Africa la porta d’ingresso al continente. Un progetto che fa gola alla principale economia dell’area, ossia l’Etiopia, che da tempo ambisce ad uno o più sbocchi sul mare alternativi a Gibuti. (segue) (Res)