Somalia: il ruolo della Turchia nella liberazione di Silvia Romano conferma la crescente influenza di Ankara nel paese (7)

- L’influenza acquisita ad Addis Abeba in questi mesi ha inoltre consentito ad Arabia Saudita ed Emirati di sfruttare il peso politico etiope nelle fasi più drammatiche della recente crisi sudanese, dove il primo ministro Ahmed Abiy ha operato come mediatore tra il Consiglio militare di transizione – sostenuto dalle stesse monarchie del Golfo – e la società civile. Agli interessi strategici si sommano poi quelli prettamente economici. Gli ultimi anni hanno visto un crescente afflusso di denaro proveniente dal Golfo, sotto forma di investimenti diretti, aiuti economici e rimesse. Nell’ultimo anno gli Emirati hanno depositato un miliardo di dollari nella Banca centrale etiope, assumendosi inoltre l’impegno a stanziare altri due miliardi di dollari sotto forma di aiuti e investimenti diretti. Oltre a ciò, va sottolineato il ruolo primario svolto dall’Arabia Saudita nel vicino Sudan dove, a seguito della deposizione di Omar al Bashir, Riad ha stanziato oltre tre miliardi di dollari, consolidando la propria centralità nel sistema bancario sudanese. Dai primi anni Novanta, inoltre, i paesi del Corno d’Africa forniscono ai paesi del Golfo centinaia di migliaia di lavoratori a basso costo, con le monarchie del Golfo che sfruttano la presenza dei lavoratori africani come leva di pressione e moneta di scambio nei rapporti con i paesi di origine. (Res)