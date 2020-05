Decreto Rilancio: Gelmini (FI), patrimonializzazione serve anche per piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "la patrimonializzazione delle imprese potrebbe essere una strada ragionevole per aiutare tante realtà in difficoltà". "A quanto pare, continua la parlamentare in una nota, "il governo è intenzionato ad inserire questa misura nel cosiddetto decreto Rilancio. Aspettiamo di leggere il testo del provvedimento e di capire come l'esecutivo immagina di portare avanti queste operazioni". Per l'esponente di FI, "una cosa è certa: dalle bozze che circolano sembra che questa opzione sia limitata alle sole imprese con fatturato compreso fra i 5 e i 50 milioni. Se così fosse l'intervento non servirebbe a molto, considerato che la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese italiane ha un fatturato sotto la soglia immaginata da palazzo Chigi. E sono proprio le piccole e medie imprese - conclude Gelmini - ad aver bisogno di supporto per vivere e per crescere veramente. Conte e Gualtieri riflettano attentamente prima di scrivere questa norma". (Com)