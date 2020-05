Fase 2: Gatti (Cisl Bergamo), indispensabili più test e tamponi per sconfiggere il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Gatti, segretario organizzativo di Cisl Bergamo, esprime in una nota la sua perplessità rispetto a scelte che coinvolgono migliaia di famiglie, imprese e lavoratori: "Appare incomprensibile la scelta di Ats e del Crs di attendere le Dgr regionali per attivare campagne di screening della popolazione. La motivazione è che le Dgr dovrebbero fornire linee guida più certe e superare i dubbi e le variabili che oggi non permettono di fornire indicazioni chiare. È vero che ci sono dubbi rispetto all’attendibilità dei test sierologici, ma anche i tamponi sono una fotografia certa del momento in cui la persona viene sottoposta all’esame, ma non danno nessuna garanzia rispetto alla possibile evoluzione in positività, in caso di esito negativo, nei giorni successivi al test”. “Con le modalità del propagarsi dell’infezione il fattore tempo non è una variabile indipendente, ma anzi è prioritario intervenire immediatamente al fine di poter conoscere la reale situazione delle persone che sono entrate in contatto con il virus e poter cosi isolare e contenere la diffusione” prosegue Gatti. Permettere una ripresa delle varie attività senza un controllo rischia di essere causa di facilitazione dell’attivazione di nuovi focolai di infezione, sostiene il segretario Cisl, e con essa il ritorno di misure restrittive che in questo caso sarebbero davvero devastanti sia per l’economia delle nostre valli, sia per i livelli relazionali già fortemente provati con le chiusure che stanno terminando. (segue) (Com)