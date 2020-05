Fase 2: Gatti (Cisl Bergamo), indispensabili più test e tamponi per sconfiggere il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le conseguenze della gestione dell’emergenza sanitaria in atto e l’esigenza di procedere ad una pronta ripresa delle attività imprenditoriali e dei servizi socio-sanitari richiederebbero, per la garanzia della sicurezza di tutti, la messa in atto di una serie di azioni di screening che favorirebbero una maggiore conoscenza delle reali entità dell’infezione presso la popolazione. Parecchi enti locali erano già pronti ad attivare campagne di somministrazione di test sierologici per la propria cittadinanza, ma l’indicazione di Ats è stata che tali campagne non potevano essere attuate se non alla conclusione della campagna epidemiologica in atto”. La campagna epidemiologica di Ats è rivolta alle persone in sorveglianza attiva, quelle positive e che avevano avuto contatti diretti con persone positive. “La scelta migliore – conclude Gatti - è invece la somministrazione di test sierologici e, nel caso di positività, procedere alla somministrazione del tampone. Su un’operazione del genere non è possibile attendere i tempi della burocrazia, ma andrebbero fatte scelte immediate per favorire il ritorno alle proprie attività personali in modo sicuro, evitando così di tener chiusi servizi fondamentali, quali scuole, servizi socio-sanitari e altro…, al fine di favorire anche una conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura familiare. E questo sarebbe possibile farlo anche contenendo i costi a carico della collettività, vista la disponibilità di aziende e singoli cittadini di sostenere direttamente la spesa”. (Com)