Paraguay: coronavirus, rimosso vertice Comando difesa interna per violazione chiusura frontiere (2)

- Nelle ultime settimane il Paraguay ha rafforzato la presenza militare alla frontiera a partire dalla constatazione della "notevole vulnerabilità" del confine con il Brasile, dove si registra il più alto numero di contagi da coronavirus in America latina. "Raddoppieremo gli sforzi militari alla frontiera, abbiamo già preso contatti anche a livello diplomatico, in Brasile c'è una forte propagazione del virus", ha detto il presidente Abdo Benitez durante la visita effettuata la settimana scorsa al principale posto di frontiera tra i due paesi, il ponte dell'Amicizia che collega le città di Ciudad del Este e Foz do Iguacu. (segue) (Abu)