Paraguay: coronavirus, rimosso vertice Comando difesa interna per violazione chiusura frontiere (3)

- Sulla stessa linea anche il ministro della Salute del Paraguay, Julio Mazzoleni, il quale ha ribadito di recente in una riunione con imprenditori paraguaiani dell'area di confine che sebbene la chiusura delle frontiere "è una decisione molto difficile" la propagazione del virus nel vicino paese "rappresenta un rischio molto grande a fronte di qualsiasi apertura". "La situazione dall'altro lato del ponte non è la stessa che da questo lato", ha ammonito Mazzoleni. Secondo dati ufficiali i casi di contagio da nuovo coronavirus in Paraguay sono 436 casi, mentre i decessi sono dieci. Dal 4 maggio il governo ha messo in campo un piano di progressivo allentamento della quarantena, con l'apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina, con 162.699 casi confermati e almeno 11.123 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l'economia, critica le serrate imposte da alcuni governatori. (Abu)