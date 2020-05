Giustizia: De Raho, serviva decreto per riportare i boss in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del governo per evitare le scarcerazioni dovute al Covid-19 "è sicuramente una possibilità per riprendere i mafiosi e riportarli nel carcere se non ricorrono più le condizioni che lo avevano legittimato. Sicuramente serviva un decreto altrimenti si sarebbe attesa la scadenza del termine, se prevista, o una specifica richiesta del pm". Lo ha affermato il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, intervenendo questo pomeriggio a "il mix delle cinque" su rai Radio1. Per il magistrato si tratta di un decreto che "risponde ad una esigenza: verificare caso per caso se l'unico motivo" per la concessione degli arresti domiciliari "era il coronavirus e quindi il rischio di contagio". La decisione finale, ad ogni modo spetterà al giudice di sorveglianza e, ha spiegato De Raho "se ci fossero motivi diversi dal coronavirus certamente" potrebbe anche essere confermata la misura cautelare alternativa. Di certo, il ritorno a casa dei boss "è un rischio enorme" anche perché si "rinforzerebbero le organizzazioni" mafiose. (Rin)