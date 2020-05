Repubblica Ceca: ministro Sanità, dal 25 marzo cade obbligo mascherine all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di indossare le mascherine all'aperto per proteggersi da un eventuale contagio da coronavirus terminerà in Repubblica Ceca il 25 maggio. Lo ha rivelato il ministro della Sanità ceco, Adam Vojtech, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Continuerà comunque a valere quello del mantenimento della distanza di sicurezza di due metri. Indossare mascherine resterà necessario invece negli spazi al chiuso, quali i mezzi di trasporto, ma non varrà per i membri dello stesso nucleo familiare. La Repubblica Ceca ha imposto l'utilizzo delle mascherine dal 19 marzo. (Vap)