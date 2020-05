Cina: vendite auto in aumento del 4,4 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di automobili in Cina sono aumentate del 4,4 per cento su base annua, raggiungendo 2,07 milioni di unità ad aprile, mentre la produzione ha raggiunto 2,1 milioni di unità, in aumento del 2,3 per cento. Lo ha reso noto oggi l'Associazione cinese dei produttori di automobili (Caam). Durante i primi quattro mesi, la produzione e la vendita di auto cinesi sono state pari a 5,6 milioni di unità e 5,76 milioni di unità, rispettivamente in calo del 33,4 e del 31,1 per cento su base annua. La produzione e la vendita di veicoli commerciali hanno raggiunto il record mensile ad aprile, salendo rispettivamente del 31,3 e del 31,6 per cento su base annua a 514 mila e 534 mila unità. Il mese scorso, la produzione di veicoli a nuova energia (Nev) è scesa del 22,1 per cento su base annua, mentre le vendite sono diminuite del 26,5 per cento, ha affermato l'associazione. L'espansione nel mercato automobilistico ad aprile potrebbe essere attribuita all'accelerazione del ripristino delle attività commerciali, ha osservato la Caam, affermando che il calo dei casi di Covid-19 nel paese e le misure di stimolo del governo hanno facilitato la ripresa del settore.(Cip)