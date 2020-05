Coronavirus: Germania, dal governo 750 milioni di euro per sviluppo vaccino nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha stanziato 750 milioni di euro per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus in Germania. Due terzi dell'ammontare dovrebbero finanziare i relativi studi, mentre un terzo servirà a garantire e a espandere le capacità produttive del farmaco. È quanto dichiarato oggi dal ministro della Ricerca tedesco, Anja Karliczek. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, allo stesso tempo Karliczek ha smorzato le aspettative, avvertendo che la ricerca di un vaccino contro il Sars-Cov2 potrebbe richiedere anni. Per tale motivo, ha evidenziato il ministro della Ricerca tedesco, il programma di finanziamento pubblico verrà avviato “immediatamente”. Karliczek ha quindi osservato che, “a differenza degli Stati Uniti”, la Germania non sosterrà specificamente le singole società impegnate nello sviluppo di un'immunizzazione per il Covid-19. Il riferimento è all'azienda di biotecnologie statunitense Moderna, che ha avviato il primo studio clinico al mondo sul vaccino per il coronavirus alla metà di marzo scorso. In Germania, tutte le società interessate potranno richiedere fondi pubblici. Nel paese, ad aprile, è stata Biontech la prima società ad ottenere l'approvazione per testare un vaccino contro il coronavirus sull'uomo. A sua volta, Curevac intende svolgere i primi studi clinici del proprio vaccino sull'uomo all'inizio dell'estate. Ora, Karliczek ritiene che sia “urgentemente necessario garantire e ampliare le capacità produttive” dell'immunizzazione contro il Sars-Cov2 in Germania. (segue) (Geb)