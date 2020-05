Coronavirus: Germania, dal governo 750 milioni di euro per sviluppo vaccino nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il programma di finanziamento pubblico approvato dal governo federale non riguarda ancora la successiva produzione di un vaccino sviluppato e approvato. L'obiettivo è “produrre sufficiente vaccino per lunghi studi clinici”. Per compiere progressi più rapidi negli studi, “sono necessari più partecipanti” ai test clinici, ha affermato il ministro della Ricerca tedesco. Per “Handelsblatt”, ciò significa personale infermieristico, ma anche gruppi a rischio come anziani o persone con malattie precedenti. Tuttavia, Karliczek ha nuovamente messo in guardia contro aspettative troppo elevate, osservando che, se un vaccino venisse trovato nel 2021, la scoperta sarebbe “incredibilmente veloce”. L'esperienza dimostra, infatti, che lo sviluppo di altri vaccini ha potuto richiedere fino a dieci anni. Secondo il ministro della Ricerca tedesco, si deve infine essere pronti al fatto che un vaccino possa non soddisfare tutte le aspettative anche essere preparato al fatto che un vaccino non soddisfa tutte le aspettative, ma “forse aiuta solanto contro casi gravi o deve essere rinnovato ancora e ancora”. (Geb)