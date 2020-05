Coronavirus: Nato, da quartier generale multinazionale in Lombardia attività a sostegno delle comunità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla pandemia di Covid-19, il Nato Rapid Deployable Corps Italy, con sede a Solbiate Olona a nord di Milano, ha condotto e coordinato una serie di attività a sostegno delle comunità locali e delle autorità della regione Lombardia, una tra le aree d'Italia più colpite dall'epidemia. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza che hanno spiegato che queste attività fanno parte degli sforzi in corso delle Forze armate italiane dall'inizio dell'emergenza e includono il dispiegamento di un team di disinfezione negli ospedali civili locali, contribuendo a mantenere le strutture chiave sicure e igienizzate per i pazienti, nonché la consegna di forniture mediche importanti, come giubbotti, ventilatori, mascherine, guanti e disinfettanti, e sostegno logistico agli operatori sanitari in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Il Nato Rapid Deployable Corps Italy (Nrdc-Ita) è un quartier generale multinazionale ad alta prontezza che può essere rapidamente schierato per comandare e controllare le truppe della Nato in missione all'interno o al di fuori del territorio degli stati membri della Alleanza. È una formazione Nato pronta alla battaglia che può efficacemente operare a sostegno di tutti i compiti fondamentali della Nato, compresa la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa attraverso partenariati. (Beb)