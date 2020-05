Speciale infrastrutture: da Legambiente Lazio 5 punti per ripartire, da mobilità sostenibile a economia circolare rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire nel Lazio vuole dire un "green new deal" con economia circolare, rilancio di parchi e aree protette, grandi opere da sbloccare nel trasporto pubblico e poderosa cura del ferro, risanamento ecologico, tutela dell'acqua, delle risorse naturali e ulteriore sostegno ai piccoli comuni. È quanto si legge in una nota di Legambiente Lazio. "Nella Regione - spiega il comunicato - ci sono oltre 560.000 pendolari, la Roma Lido è la ferrovia potenzialmente più utilizzata della nazione con 100.000 viaggiatori al giorno se solo funzionasse, oltre l'11 per cento del territorio è coperto da aree protette molto oltre la media nazionale, più di 250 sono i comuni sotto i 5.000 abitanti che occupano 2/3 del territorio. I rifiuti prodotti sono 3 milioni di tonnellate l'anno, 1,7 milioni provenienti da Roma dove, però, non c'è alcun impianto". (Com)