Auto: sindacati e associazioni settore, coniugare esigenze ambientali con quelle industriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell’emergenza, si legge nel comunicato, l’obiettivo “dev’essere affrontare i cambiamenti tecnologici necessari per la sostenibilità ambientale salvaguardando l’occupazione nel settore e sostenendo la reinternalizzazione dei processi produttivi, che blocchi percorsi di delocalizzazione”. A questo fine è opportuno proseguire l’attuazione dei lavori del Tavolo Automotive. “L'auspicio è che l'Italia, come già nella gestione della crisi, sia da esempio in Europa e, tenendo in considerazione che l'automotive è il settore con il più alto moltiplicatore occupazionale e di valore aggiunto, preveda fin da subito, in questo momento di crisi, un’imponente politica di incentivazione” che consenta al comparto il rilancio della produzione e del mercato, così da fare, ancora una volta, da traino per la ripresa dell'intero sistema economico nazionale. (Com)