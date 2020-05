Energia: Arabia Saudita prevede taglio ulteriore di 1 milione di barili al giorno da giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha annunciato di essere pronta a un ulteriore taglio della propria produzione petrolifera di 1 milione di barili al giorno a partire da giugno rispetto alla quota stabilita dall’accordo Opec+ sottoscritto lo scorso 12 aprile. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, il ministero dell’Energia ha incaricato la compagnia statale Aramco di predisporre un ulteriore taglio a giugno, portando la produzione a 7,49 milioni di barili al giorno, con una riduzione di 4,8 milioni di barili rispetto all’output di aprile. L'Arabia Saudita ridurrà anche la produzione di maggio a 8,49 milioni di barili al giorno, secondo la “Spa”. La decisione del ministero dell'Energia deriva dalla volontà di Riad di portare la stabilità nei mercati petroliferi e di spingere il resto dei produttori che hanno aderito all’accordo Opec+ ad essere conformi ai tagli. Lo scorso aprile, i paesi del gruppo Opec+, guidati da Arabia Saudita e Russia, hanno raggiunto un accordo storico per ridurre la produzione di circa 9,7 milioni di barili, a partire dal primo maggio 2020 e per un periodo di due mesi fino al 30 giugno 2020, mentre dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020, la riduzione totale concordata sarà di 8 milioni di barili al giorno per poi passare gradualmente a 5,8 milioni da gennaio 2021 ad aprile 2022. La base di riferimento per il calcolo degli aggiustamenti è la produzione di petrolio di ottobre 2018, ad eccezione dell'Arabia Saudita e della Federazione Russa.(Res)