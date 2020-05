Coronavirus: sindaco in bici da Conte, servono altri sostegni per le famiglie bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ho consigliato di ripetere il sostegno alimentare alle famiglie bisognose, anche se fosse in misura ridotta”. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Gianluca Bacchetta, sindaco di Divignano, dopo il suo incontro con il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Circa un’ora di incontro a Palazzo Chigi per raccontare al premier le difficoltà e le incertezze sia da imprenditore che da sindaco. Per avere questa possibilità, Bacchetta ha pedalato per 10 giorni, percorrendo circa 650 chilometri sotto il sole indossando la fascia tricolore. “E se non ti avessi ricevuto?” gli ha chiesto scherzosamente il premier accogliendolo in un salone di palazzo Chigi, “ho scommesso sulla sua buona educazione” gli avrebbe risposto Bacchetta. Il sindaco della cittadina piemontese portava con sé le esperienze, gli sfoghi e le lamentele dei sindaci che ha incontrato pedalando per mezza Italia, ma anche i 600 euro ricevuti dal governo come sostegno. Non potendoli riconsegnare direttamente, Bacchetta e Conte hanno convenuto di fare di quei soldi, oltre di altri 600 euro donati in forma personale dal premier, una donazione per complessivi 1.200 euro alla Croce rossa. (segue) (Rer)