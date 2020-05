Coronavirus: sindaco in bici da Conte, servono altri sostegni per le famiglie bisognose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bacchetta, oltre ad essere sindaco, è anche imprenditore titolare di una birreria al confine tra Piemonte e Lombardia. Nell’ora di confronto i due hanno discusso di problemi concreti e che toccano imprese e Comuni. Cassa integrazione e finanziamenti, pianificazione della riapertura, contributi affitti e scadenze rinviate, tutte agevolazioni e sostegni promessi ma di cui non se ne sono viste tracce. Di questo i due hanno discusso, seduti su un divano, distanziati e con le mascherine. “Ovviamente non sono certo stato io ad aprire gli occhi al presidente del Consiglio. Gli argomenti che gli ho illustrati già li conosceva tutti. Per la cassa integrazione in deroga ha chiamato con il telefono in "viva voce" Pasquale Tridico (presidente dell’Inps, ndr) il quale ha sostenuto che il meccanismo per il pagamento del sussidio in deroga si è inceppato alle Regioni. Ad esempio, hanno preso in esame la mia situazione e dalla verifica fatta è emerso che la domanda per la cassa integrazione in deroga ai miei dipendenti si è bloccata presso la regione Piemonte. Ha quindi assicurato che il percorso è stato cambiato e dal prossimo mese sarà la stessa Inps ad anticipare la cig direttamente ai datori di lavoro”. (segue) (Rer)