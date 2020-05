Coronavirus: sindaco in bici da Conte, servono altri sostegni per le famiglie bisognose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto telefonico in "vivavoce" anche con Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per il problema della tempistica di riapertura di bar e ristoranti. “Hanno assicurato che entro la prossima settimana indicheranno le modalità e i tempi certi di riapertura”. Sotto l’aspetto delle piccole amministrazioni è stata garantita una maggiore autonomia sui bilanci dei Comuni. “Ho inoltre apprezzato l’iniziativa dei 400 milioni divisi tra i comuni per l’emergenza alimentare ai bisognosi ma ho anche detto al premier che non sono bastati, e che adesso servirebbe un nuovo intervento di quel tipo, anche se in misura ridotta. Gli ho detto che per il mio comune basterebbe anche la metà di quanto elargito prima in buoni spesa”. Metà che, rapportato a tutti i Comuni fanno altri 200 milioni. “Il presidente del Consiglio, quindi, mi ha salutato assicurandomi che ci avrebbe pensato”. Uno sforzo, quello di pedalare per 10 giorni ricompensato dall’obiettivo raggiunto. “Adesso però – conclude il sindaco Bacchetta - me ne torno in macchina. Ho accettato di buon grado il passaggio che mi ha offerto una persona che ho conosciuto in questi giorni”. (Rer)