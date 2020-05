Cina-Vietnam: Pechino respinge proteste di Hanoi su moratoria pesca nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam non ha il diritto di commentare la moratoria della pesca estiva della Cina nelle acque del Mar Cinese Meridionale, poiché la misura appartiene ai diritti amministrativi della Repubblica Popolare. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese attraverso il suo portavoce Zhao Lijian. Le osservazioni del ministero sono giunte dopo che la sua controparte vietnamita ha obiettato al divieto di pesca e ha chiesto alla Cina di "non complicare ulteriormente la situazione nel Mar Cinese Meridionale". Il divieto annuale di pesca è scattato quest'anno il primo maggio e dovrebbe concludersi il 16 agosto nelle acque a 12 gradi di latitudine nord del Mar Cinese Meridionale. Secondo il ministero, oltre 50 mila pescherecci sospenderanno le operazioni durante la moratoria di tre mesi e mezzo. "È indiscutibile che le isole Xisha fanno parte del territorio cinese", ha affermato Zhao sottolineando che la Cina gode dei diritti sovrani e della giurisdizione nelle acque del Mar Cinese Meridionale secondo le leggi internazionali e le leggi nazionali del Paese. "L'attuazione della moratoria sulla pesca estiva nelle acque in oggetto del Mar Cinese Meridionale è una misura legittima della Cina per esercitare i propri diritti amministrativi e adempiere ai pertinenti obblighi internazionali in conformità con la legge", ha specificato Zhao. Il portavoce ha aggiunto che la misura è vantaggiosa per la protezione delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile nel Mar Cinese Meridionale. "Il Vietnam non dovrebbe incoraggiare i suoi pescatori a violare i diritti e gli interessi di Pechino e compromettere lo sviluppo sostenibile delle risorse presenti nel Mar Cinese Meridionale", ha affermato Zhao.(Cip)