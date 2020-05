Italia-Spagna: Riccardo Guariglia è il nuovo ambasciatore a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Guariglia è stato nominato ambasciatore d’Italia a Madrid. Lo riferisce una nota della Farnesina, diramata a del gradimento del governo interessato. Nato a Chicago (Stati Uniti), il 29 marzo 1961, di famiglia napoletana, Guariglia ha lavorato al Servizio stampa e informazione del ministero degli Esteri fra il 1985 e il 1989 e successivamente da primo segretario all'ambasciata d'Italia al Cairo fra il 1989 e il 1992; e da console a Bruxelles fra il 1992 e il 1996. Guariglia è stato poi nominato consigliere alla Direzione generale per gli Affari politici del ministero degli Esteri in qualità di vice capo dell'ufficio Balcani, fra il 1996 e il 2000. Inoltre Guariglia è stato primo consigliere alla Rappresentanza permanente presso la Nato a Bruxelles, fra il 2000 e il 2004 e poi ministro consigliere all'ambasciata d'Italia a Brasilia fra il 2004 e il 2008. Guariglia è stato anche direttore generale per l'Unione europea con funzioni vicarie del direttore centrale per i Paesi europei presso il ministero degli Esteri fra il 2008 e il 2011, per poi assumere la carica di ambasciatore a Varsavia sino al 2014. Guariglia è stato capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica e successivamente ambasciatore di grado, oltre che capo di gabinetto del ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi, dal giugno 2018 al settembre 2019, durante l'intero mandato governativo. Nominato ambasciatore in Spagna e ad Andorra il 3 ottobre 2019, assume le sue funzioni a Madrid l'11 maggio 2020. (Com)