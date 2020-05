Francia: fine quarantena, Marine Le Pen chiede spiegazioni per disagi su metro e treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rasseblement National, Marine Le Pen, ha chiesto delle spiegazioni in merito ai disagi riscontrati su alcuni tratti della metropolitana di Parigi e sulla rete ferroviaria nazionale questa mattina, in occasione del primo giorno di uscita dalla quarantena. La richiesta stata presentata da Le Pen tramite il suo profilo Twitter. Oggi l'azienda dei trasporti pubblici di Parigi (Ratp) e quella delle ferrovie nazionali (Sncf) "propongono unicamente il 70 per cento della loro offerta, con ritardi considerevoli (linea 13), stazioni chiuse, treni brevi, è una vergogna", ha scritto sul social network Le Pen. (segue) (Frp)