Slovacchia-Francia: ministro Esteri Korcok a omologo Le Drian, Parigi partner strategico per investimenti

- La Francia resta un partner strategico per la Slovacchia. Lo ha detto il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, secondo quanto riferito dal suo dicastero dopo una sua telefonata con l'omologo francese Jean-Yves Le Drian. Le due parti hanno discusso di partnership strategica, delle priorità del governo slovacco e degli sviluppi più recenti in Europa e a livello internazionale. "La Francia è un investitore cruciale e un partner d'affari della Slovacchia. Ha creato migliaia di posti di lavoro e il nostro governo è pertanto interessato a mantenere buone condizioni per il progresso e lo sviluppo delle reciproche relazioni", ha affermato il capo della diplomazia di Bratislava. I due ministri hanno espresso il parere che un approccio comune europeo è fondamentale per rispondere al meglio alle sfide sociali, economiche e sanitarie poste dalla pandemia di coronavirus. "Vogliamo lavorare da vicino con la Francia e gli altri Stati membri dell'Ue per affrontare le conseguenze della pandemia", ha spiegato Korcok. (Vap)