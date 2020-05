Egitto: coronavirus, chiusa per due settimane una struttura pubblica del ministero delle Forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità egiziana responsabile dei timbri e delle validazioni a disposto la serrata per 14 giorni dopo che un alto funzionario ha contratto il nuovo coronavirus. La struttura in questione ha sede al Cairo e fa capo al ministero delle Forniture. Awad Tag el Deinm consigliere del presidente Abdel Fatah Al Sisi per gli affari sanitari, ha dichiarato ieri che il governo potrebbe essere costretto a imporre la serrata totale a causa dell’aumento dei tassi di infezione del coronavirus. "Il paese potrebbe essere costretto ad adottare misure più rigorose per far fronte alla rapida diffusione del coronavirus. Potrebbe essere necessario imporre un blocco completo alla luce dell'aumento dei tassi di infezione", ha detto El Deinm. "Il governo sta studiando nuove misure volte alla protezione del cittadino, dello Stato e dell'economia", ha spiegato il consigliere, in quanto "il virus è violento e contagioso e si diffonde molto rapidamente, e notiamo che si può essere esposti alle infezioni anche senza sintomi". Negli ultimi giorni, l'Egitto ha registrato record giornalieri di coronavirus in aumento, tra le continue chiamate del governo ai suoi cittadini a rispettare le misure anti-coronavirus. Finora, l'Egitto ha registrato fin qui 9.400 casi, 525 decessi e 2.075 guarigioni. (Cae)