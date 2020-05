Cultura: Campidoglio, gli appuntamenti da seguire in casa nella settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questa settimana, attraverso l’hashtag “laculturaincasa” Roma Capitale mette a disposizione una serie di iniziative culturali gratuite. In una nota il Campidoglio offre un quadro di tutta l'offerta culturale rintracciabile online. Tra le iniziative segnalate: il sistema dei Musei civici di Roma Capitale attraverso il proprio account Twitter partecipa alla Museum week, il festival culturale che nella settimana dall'11 al 17 maggio 2020 coinvolge i più prestigiosi musei del mondo: venti diversi musei declineranno ogni giorno il tema dell’edizione 2020 “togetherness”. Tra le altre iniziative si segnalano lunedì 11 maggio “I Colori degli Etruschi” alla Centrale Montemartini, martedì 12 maggio alle 16.30 la videoconferenza “Giochi di potere. L'agonismo e le architetture della conquista dalla romanizzazione al colonialismo”, a cura di Simone Pastor ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; mercoledì 13 maggio un nuovo appuntamento con la storia delle Mura Aureliane a cura del Museo delle Mura. Per i più piccoli oltre ai progetti del Museo di Zoologia si rinnova l'appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma e le due web-series da loro curate. (segue) (Rer)