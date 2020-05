Cultura: Campidoglio, gli appuntamenti da seguire in casa nella settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli amanti del palcoscenico il Teatro di Roma online e Radio India continuano a riempire i silenzi e a raccontarci un dietro le quinte in assenza di un palcoscenico. Tra le novità di questa nuova fase, Massimo Popolizio ci conduce nel labirinto folgorante di “Centuria. Cento piccoli romanzi fiume”, l'opera più ingegnosa di Giorgio Manganelli: l’appuntamento è bisettimanale per giovedì e domenica alle 16. Inoltre prende il via anche “Tic on line”, un ricco cartellone di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune: teatro Biblioteca Quarticciolo, teatro Tor Bella Monaca, teatro Lido di Ostia e teatro Villa Pamphilj. I Tic propongono letture, interviste, musica, progetti inediti, interviste, tutorial, video, attività per piccoli e ragazzi. (segue) (Rer)