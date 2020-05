Cultura: Campidoglio, gli appuntamenti da seguire in casa nella settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Cinema per Roma va avanti con “Backstage: il cinema e i suoi mestieri”, che raccoglie in video una serie di testimonianze firmate da alcuni dei più noti e apprezzati professionisti del grande schermo. Durante la settimana, alle 12.00 saranno condivise tre clip con: Pietro Valsecchi produttore di successi come Quo vado? e Sole a catinelle; Massimo Cantini Parrini costumista di “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone; Mirko Perri che ha curato la creazione degli effetti sonori di film come “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, “Anime nere” di Francesco Munzi e “Veloce come il vento” di Matteo Rovere. Alla Casa del Cinema invece questa settimana in programma la pubblicazione dell'incontro con Piero Messina, Fulvio Risuleo, Enrico Artale, Ivan Silvestrini e Marco Danieli che si è tenuto in occasione della celebrazione per gli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. (segue) (Rer)