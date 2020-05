Cultura: Campidoglio, gli appuntamenti da seguire in casa nella settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palazzo delle Esposizioni propone propone tra gli appuntamenti della settimana, da lunedì 11 la mostra “Condizione Assange”. L'esposizione, allestita nella Sala Fontana, è costituita da una serie di circa quaranta ritratti di Julian Assange eseguiti da Miltos Manetas. Inaugurando la settimana precedente alla prevista riapertura dei musei italiani, la mostra non si potrà visitare, e manterrà questa condizione anche quando le sale espositive dovessero riaprire le porte al pubblico. Al Macro invece va in onda la seconda puntata di Dispatch, la serie di podcast del museo che offre un bollettino sonoro del sapere unendo estratti di libri, saggi, aforismi, poesie, articoli, comunicati stampa, tracce sonore, racconti in una dimensione diacronica. Grandi appuntamenti, nuove rubriche, presentazioni di libri in attesa della riapertura, ormai prossima, anche delle Biblioteche di Roma. Tra gli eventi il Maggio dei Libri, promosso dal Centro per il libro e la lettura, con incontri e attività, anche in diretta social. (segue) (Rer)