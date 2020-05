Cultura: Campidoglio, gli appuntamenti da seguire in casa nella settimana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Online anche il palinsesto della Fondazione Musica per Roma: tra gli altri appuntamenti, lunedì 11 maggio la consueta rubrica Ascendenti Musicali, martedì 12 arrivano “Le Lezioni di Storia” nei video dedicati alle Opere dell'uomo. Nuovi artisti si aggiungono, invece, alla programmazione online per della Casa del Jazz: mercoledì 13 l’appuntamento è con Elisabetta Antonini che canterà, accompagnata da Alessandro Contini, un suo brano dal titolo “Requiem for Bird Charlie Parker”, mentre venerdì 15 c’è il musicologo Luca Bragalini con la lezione “Pandemie e serial killer ovvero le origini del Jazz”. All’Accademia di Santa Cecilia, giovedì 14 maggio alle 19,30, sale sul podio un beniamino del pubblico romano, Leonidas Kavakos che solleverà la bacchetta per dirigere un capolavoro del sinfonismo beethoveniano: la Sinfonia n. 5; mentre per le iniziative digitali del Teatro dell’Opera arriva un'altra prima assoluta sul canale Youtube, da martedì 12 alle 20 una delle opere più amate di Giuseppe Verdi “Nabucodonosor” affidata alla bacchetta del maestro Riccardo Muti. (segue) (Rer)