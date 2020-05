Hong Kong: polizia ha arrestato 230 manifestanti per assemblee illegali e disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha arrestato circa 230 persone ieri, per disordini, assemblee illegali, possesso di armi e altri reati. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", i manifestanti si sono radunati e hanno cantato slogan in vari centri commerciali a Kowloon a partire da ieri pomeriggio e hanno poi continuato a radunarsi nelle vicinanze di Mong Kok nella serata, bloccando le strade e appiccando fuochi. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, i manifestanti, di età compresa tra 12 e 65 anni, sono stati arrestati per varie ipotesi di reato, tra cui disordini in luoghi pubblici e possesso di strumenti idonei a scopi illeciti, di armi e di droghe, e hanno ostacolato le operazioni di polizia aggredendo un ufficiale e riufiutando di fornire le proprie generalità. Inoltre, sono stati sospettati di aver violato il regolamento sulla prevenzione e il controllo delle malattie, in vigore per contenere l'epidemia di coronavirus, che prevede il divieto di svolgimento di qualsiasi riunione con più di otto persone in luoghi pubblici. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, anche spettatori e giornalisti sono stati coinvolti negli scontri successivi, con la polizia che ha sparato gas lacrimogeni contro di loro. (segue) (Cip)