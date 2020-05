Hong Kong: polizia ha arrestato 230 manifestanti per assemblee illegali e disordini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli arrestati figura anche il legislatore democratico Roy Kwong: secondo i resoconti della stampa, un video mostra il giovane circondato dalla polizia e spinto a terra. "Alcuni giornalisti a cui è stato spruzzato spray al peperoncino sono stati invitati a interrompere le riprese", ha dichiarato Chris Yeung, presidente dell'Associazione giornalisti di Hong Kong. Secondo l'autorità ospedaliera della città almeno 18 persone sono state portate negli ospedali locali, incluso Kwong. Negli ultimi tempi si sono diffuse preoccupazioni tra i sostenitori della democrazia a Hong Kong che le restrizioni messe in atto per rallentare la diffusione della pandemia di coronavirus fossero utilizzate dalla Cina per reprimere ulteriormente i diritti dei residenti dell'ex colonia britannica. Secondo i media stranieri, nonostante i timori in tutta l'Asia per una possibile seconda ondata del virus, gli organizzatori stanno ancora pianificando una manifestazione per la democrazia il primo luglio, in cui si attendono due milioni di persone nell'anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina. (Cip)