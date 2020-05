Silvia Romano: Bertolè, bentornata, Milano orgogliosa di come ha affrontato prova durissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprendo i lavori del Consiglio comunale di Milano, il presidente Lamberto Bertolè ha dato il bentornata a Silvia Romano, esprimendo a nome di tutta l'Aula di Palazzo Marino "grandissima gioia ed emozione per la sua liberazione dopo 18 mesi". "L'abbiamo aspettata a lungo e credo che sia di tutti la grandissima gioia per questa bella notizia. Auguriamo a Silvia e alla sua famiglia di riuscire a recuperare la serenità dopo questa prova che hanno dovuto sopportare. E noi come Consiglio comunale di Milano e come città di Milano siamo davvero orgogliosi della forza con cui ha affrontato questa prova durissima", ha detto Bertolè. "Sarà davvero con gioia - ha aggiunto - che quando rientreremo a Palazzo Marino il totem che abbiamo messo all'ingresso sarà un ricordo, perché questa vicenda per fortuna si è chiusa positivamente". "Quindi, davvero di cuore, bentornata a casa Silvia Romano da parte di tutto il Consiglio comunale", ha concluso il presidente. (Rem)