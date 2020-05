Roma: Mollicone (Fd'I), all'Esquilino emergenza sanitaria solo per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Lazio 1 Federico Mollicone, in una nota afferma: "Mentre agli italiani viene imposto un regime autoritario-sanitario, su cui siamo intervenuti anche oggi alla Camera nel corso della discussione generale sulla mozione sulle libertà fondamentali presentata dal centrodestra, all'Esquilino tutto è concesso. A pochi metri dalla prefettura e dalla questura, tutto è concesso agli immigrati che senza nessuna prevenzione né cautela bivaccano nei giardini di piazza Vittorio, sotto i portici, vicino la stazione e nelle vie limitrofe. Chiediamo subito un'interforze per garantire la sicurezza dei residenti dell'Esquilino e, per questo, presenterò un'interrogazione". (Com)