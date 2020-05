In bici fino Roma per incontrare Conte: ecco di cosa ha parlato al premier dopo la pedalata di 650 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ho consigliato di ripetere il sostegno alimentare alle famiglie bisognose, anche se fosse in misura ridotta”. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" Gianluca Bacchetta, sindaco di Divignano, dopo il suo incontro con il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Circa un’ora di incontro a Palazzo Chigi per raccontare al premier le difficoltà e le incertezze sia da imprenditore che da sindaco. Per avere questa possibilità, Bacchetta ha pedalato per 10 giorni, percorrendo circa 650 chilometri sotto il sole indossando la fascia tricolore. “E se non ti avessi ricevuto?” gli ha chiesto scherzosamente il premier accogliendolo in un salone di palazzo Chigi, “ho scommesso sulla sua buona educazione” gli avrebbe risposto Bacchetta. Il sindaco della cittadina piemontese portava con sé le esperienze, gli sfoghi e le lamentele dei sindaci che ha incontrato pedalando per mezza Italia, ma anche i 600 euro ricevuti dal governo come sostegno. Non potendoli riconsegnare direttamente, Bacchetta e Conte hanno convenuto di fare di quei soldi, oltre di altri 600 euro donati in forma personale dal premier, una donazione per complessivi 1.200 euro alla Croce rossa.Bacchetta, oltre ad essere sindaco, è anche imprenditore titolare di una birreria al confine tra Piemonte e Lombardia. Nell’ora di confronto i due hanno discusso di problemi concreti e che toccano imprese e Comuni. Cassa integrazione e finanziamenti, pianificazione della riapertura, contributi affitti e scadenze rinviate, tutte agevolazioni e sostegni promessi ma di cui non se ne sono viste tracce. Di questo i due hanno discusso, seduti su un divano, distanziati e con le mascherine. “Ovviamente non sono certo stato io ad aprire gli occhi al presidente del Consiglio. Gli argomenti che gli ho illustrati già li conosceva tutti. Per la cassa integrazione in deroga ha chiamato con il telefono in "viva voce" Pasquale Tridico (presidente dell’Inps, ndr) il quale ha sostenuto che il meccanismo per il pagamento del sussidio in deroga si è inceppato alle Regioni. Ad esempio, hanno preso in esame la mia situazione e dalla verifica fatta è emerso che la domanda per la cassa integrazione in deroga ai miei dipendenti si è bloccata presso la regione Piemonte. Ha quindi assicurato che il percorso è stato cambiato e dal prossimo mese sarà la stessa Inps ad anticipare la cig direttamente ai datori di lavoro”.Confronto telefonico in "vivavoce" anche con Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per il problema della tempistica di riapertura di bar e ristoranti. “Hanno assicurato che entro la prossima settimana indicheranno le modalità e i tempi certi di riapertura”. Sotto l’aspetto delle piccole amministrazioni è stata garantita una maggiore autonomia sui bilanci dei Comuni. “Ho inoltre apprezzato l’iniziativa dei 400 milioni divisi tra i comuni per l’emergenza alimentare ai bisognosi ma ho anche detto al premier che non sono bastati, e che adesso servirebbe un nuovo intervento di quel tipo, anche se in misura ridotta. Gli ho detto che per il mio comune basterebbe anche la metà di quanto elargito prima in buoni spesa”. Metà che, rapportato a tutti i Comuni fanno altri 200 milioni. “Il presidente del Consiglio, quindi, mi ha salutato assicurandomi che ci avrebbe pensato”. Uno sforzo, quello di pedalare per 10 giorni ricompensato dall’obiettivo raggiunto. “Adesso però – conclude il sindaco Bacchetta - me ne torno in macchina. Ho accettato di buon grado il passaggio che mi ha offerto una persona che ho conosciuto in questi giorni”. (Rer)