Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), unica cosa trasparente al Municipio X è Di Pillo

- Il capogruppo di Fd'I in Assemblea capitolina Andrea De Priamo e il consigliere di Fd'I del X Municipio Mariacristina Masi in una nota affermano: "Il X Municipio ha poteri decentrati importanti e non può permettersi gravi problemi di trasparenza. Che il consigliere capitolino Paolo Ferrara sia ormai il presidente ombra del X Municipio, sostituendo di fatto la Di Pillo e commissariando la maggioranza municipale, è assodato, ma il fatto che si apprenda dell'introduzione di nuovi chioschi e di un bando in uscita, in un momento in cui le commissioni sono bloccate e i consigli si tengono in seduta segreta, da dichiarazioni sui social ci sembra veramente troppo. Abbiamo atteso la convocazione di un Consiglio sulle spiagge per settimane, mentre nelle segrete stanze si parlava di far gestire le spiagge libere ai privati e di posizionare nuovi chioschi (dopo che il M5s ha provveduto a fare abbattere quelli esistenti), senza confronto, senza dibattito, senza coinvolgere l'assise consiliare - continua la nota -. Purtroppo la casa di vetro che il M5s aveva promesso si è trasformata in una brutta pagina della politica lidense. Adesso, prima che arrivino le ananas giganti sul lungomare, pretendiamo risposte immediate e chiederemo tutti gli atti idonei a comprendere i motivi di tale scelta e soprattutto il perché si sia agito nel completo silenzio, come se il Municipio fosse la longa manus di qualcuno che da Roma muove le redini e prende le decisioni. Se la Di Pillo non è in grado di governare in modo autonomo rassegnasse le dimissioni invece di far gestire il Municipio a qualcun altro", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia. (Com)