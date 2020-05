Ue: ex vicepresidente Bce Constancio, indipendenza autorità monetaria europea in pericolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza della Banca centrale europea (Bce) è messa a repentaglio dalla sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha dichiarato il programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp), avviato nel 2015 dall'Eurotower, in parte in contrasto con la Legge fondamentale tedesca. È quanto afferma Vitor Constancio, economista portoghese già vicepresidente della Bce dal 2010 al 2018, in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Constancio dichiara che, della sentenza del Bverfg, “ciò che mi preoccupa di più sono le conseguenze per l'indipendenza della Bce”. Se l'istituzione fosse soggetta alle sentenze dei tribunali degli Stati membri dell'Eurozona, avverte l'ex vicepresidente della Bce, “cil potrebbe limitare gravemente la politica monetaria”. È dunque la Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) che “deve avere l'ultima parola” sulle questioni di politica monetaria, con la competenza in materia che è stata delegata all'Ue dagli Stati membri. Per Constancio, “altrimenti ci troveremmo in una situazione impossibile in cui ogni tribunale nazionale interpreta il diritto europeo come vuole”. Con la sentenza sul Pspp, il Bverfg ha disposto tra l'altro che la Bundesbank esca dal programma della Bce qualora l'autorità monetaria europea non fornisca spiegazioni sulla sua proporzionalità. In tal caso, secondo Constancio, dovrebbe intervenire la Commissione europea, avviando una procedura di infrazione nei confronti della Germania. (Geb)