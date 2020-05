Speciale energia: Usa-Arabia Saudita, colloquio Trump-Salman, focus su coronavirus e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il re saudita Salman hanno riaffermato i forti legami tra Riad e Washington in termini di partnership nel campo della Difesa. Lo ha reso noto un portavoce della Casa Bianca, il vice segretario alla stampa Judd Deere. “Il presidente Donald Trump ha parlato con il re Salman bin Abdulaziz al Saud del regno dell'Arabia Saudita. Il presidente e re Salman hanno discusso degli ultimi sviluppi positivi nella sconfitta della pandemia di coronavirus e nella ri-energizzazione delle economie globali. I due leader hanno concordato sull'importanza della stabilità nei mercati globali dell'energia e hanno ribadito il forte partenariato nel campo della Difesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Il presidente e il re Salman hanno anche discusso di altre critiche questioni regionali e bilaterali e della loro cooperazione rispettivamente come leader del G7 e del G20”, ha spiegato il portavoce. Poco dopo una nota dell'agenzia di stampa saudita "Spa" ha confermato la notizia del colloquio telefonico tra i due leader, aggiungendo che entrambi hanno affrontato il tema dei legami storici e strategici tra i due paesi. Nel corso del colloquio il re saudita ha fatto riferimento agli sforzi del Regno per raggiungere una soluzione politica globale in Yemen e all'iniziativa della Coalizione per il cessate il fuoco a sostegno degli sforzi dell'inviato delle Nazioni Unite in questo senso. Trump invece ha ribadito che gli Stati Uniti sono impegnati a proteggere i suoi interessi e la sicurezza dei suoi alleati nella regione e la sua determinazione a confrontarsi con tutto ciò che destabilizza la sicurezza e la stabilità. (Res)