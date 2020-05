Speciale energia: Cina, consumo gas naturale in aumento dell'1,6 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di gas naturale della Cina è aumentato dell'1,6 per cento su base annua a 78,5 miliardi di metri cubi nel periodo gennaio-marzo di quest'anno. Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). La produzione di gas naturale è stata di 47,8 miliardi di metri cubi nel periodo, con un'espansione del 7,9 per cento rispetto allo scorso anno. Secondo i dati della Ndrc, l'importazione di gas naturale è cresciuta dell'1,8 per cento su base annua, raggiungendo i 24,66 milioni di tonnellate nel periodo. La commissione ha spiegato che la Cina ha promosso un uso efficiente e su larga scala del gas naturale in settori quali combustibile industriale, produzione di energia e trasporti. (Cip)