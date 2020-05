Speciale energia: Algeria, Sonatrach rimanda le attività di prospezione in 56 pozzi di petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale algerina Sonatrach ha deciso di ridurre il proprio budget di investimenti per il 2020 a causa della crisi petrolifera e della diffusione della pandemia di Coronavirus, parte del quale provocherà il rinvio di progetti relativi alle attività di produzione ed esplorazione. L'attività di 50 prospezioni sarà sospesa così come è previsto il rinvio delle operazioni di perforazione in 56 pozzi di petrolio e gas. In questo contesto il vice direttore generale di Sonatrach, che è responsabile delle attività di esplorazione e produzione, Mohamed Slimani, ha indirizzato una lettera al direttore generale della società, annunciando che era stato deciso di rinviare gli scavi dei pozzi nel quadro della riduzione del bilancio 2020. (Ala)