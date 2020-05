Speciale energia: Romania, Partito socialdemocratico propone piano per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd), la principale forza politica all'opposizione nel paese, ha proposto un piano di ripresa economica, che comprende 28 misure economiche e sociali e 4 obiettivi a breve e medio termine, vale a dire il riavvio dell'economia, la protezione dei posti di lavoro, la protezione del potere d'acquisto e gli stimoli economici. In un documento intitolato, "Riavviamo la Romania", il Psd propone di concedere ai datori di lavoro circa 460 euro per 3 mesi e circa 207 euro per ogni persona che ritorna al lavoro per lo stesso periodo, a condizione che il lavoro venga mantenuto per almeno un anno dalla data di risoluzione della sovvenzione. Il Psd vuole inoltre sospendere entro la fine dell'anno l'imposta sul reddito, i contributi e le tasse locali per le aziende del settore turistico, dei trasporti, ristorazione e hotel, dei cosmetici, dei liberi professionisti, se mantengono i posti di lavoro, e uno schema di aiuto per le persone affinché possano pagare le bollette più elevate di energia e gas. Un'altra misura mira a concedere per un periodo di 3 mesi un'indennità mensile di sostegno per le famiglie con un reddito fino a 415 euro al mese. Queste risorse, secondo il Psd, dovrebbe essere elargite sotto forma di buoni e potranno essere usate solo per generi alimentari e farmaci. Il Psd propone inoltre lo scaglionamento per un periodo di 6 mesi degli obblighi fiscali per le società colpite, senza penalità e interessi, sostegno attivo del contesto imprenditoriale attraverso linee di credito finanziate da banche statali Cec ed Eximbank a tassi di interesse non superiori all'1,7 per cento, brevi termini per il pagamento delle fatture da parte dello Stato e delle società di proprietà statale agli operatori economici privati e il rapido regolamento delle assenze per malattia. (Rob)