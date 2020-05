Ue: sociologo Deutschmann, “la Bce ha un problema a spiegare le sue politiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) “ha un problema a spiegare le sue politiche”. È quanto afferma Christoph Deutschmann, già docente di Sociologia presso l'Università di Tubinga in Baden-Wuerttemberg, in un contributo pubblicato oggi dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Deutschmann muove la sua analisi notando che, dall'avvio del programma di acquisto di titoli, per giustificare questa politica “molto insolita”, la Bce sostiene che “è importante stimolare i consumi e i prestiti privati, evitare il rischio di deflazione e aumentare il tasso di inflazione” dell'Eurozona verso l'obiettivo prossimo, ma inferiore al 2 per cento. Tuttavia, come nota Deutschmann, “non vi è alcun effetto significativo degli acquisti di obbligazioni sul tasso di inflazione generale” dell'area dell'euro. Inoltre, “non è immediatamente evidente che le politiche della Bce hanno evitato una crisi deflattiva”. D'altro canto, “è ovvio” l'effetto inflazionistico dell'allentamento quantitativo perseguito dall'Eurotower sui prezzi delle obbligazioni, sia pubbliche sia private, “portati a un livello di gran lunga superiore a una valutazione puramente di mercato”. Ne conseguono il livellamento dei premi al rischio e la riduzione dei rendimenti, che spesso assumendo valori negativi. Gli Stati membri dell'Eurozona possono quindi indebitarsi a condizioni mai così favorevoli. (segue) (Geb)