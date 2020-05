Ue: sociologo Deutschmann, “la Bce ha un problema a spiegare le sue politiche” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Deutschmann, in un mercato autoregolamentato, tale situazione provocherebbe la fuga dei capitali privati o “premi al rischio astronomici”. La Bce e le altre banche centrali dell'Eurosistema intervengono quindi con “denaro creato politicamente” per garantire che i debitori possano continuare a rifinanziarsi. In tal modo, evidenzia Deutschmann, viene accelerata “l'eutanasia dei risparmiatori” teorizzata dall'economista britannico John Maynard Keynes. Come spiega Deutschmann, infatti, “le politiche della Bce hanno posto fine alla carenza di capitale privato, sostituendovi una fornitura aggiuntiva di capitale controllata politicamente”. In tal modo, i prezzi e i rendimenti delle obbligazioni “determinati dal mercato sono sostituiti da una costellazione politicamente regolata che è senza dubbio a carico dei creditori e accoglie i debitori”. (segue) (Geb)