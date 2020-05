Ue: sociologo Deutschmann, “la Bce ha un problema a spiegare le sue politiche” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene dunque a essere giustificato “il sospetto” che la Bce stia oltrepassando il mandato assegnatole dai trattati europei, alla base della recente sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha dichiarato il programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp)” dell'autorità monetaria europea, avviato nel 2015, in parte in contrasto con la Legge fondamentale tedesca. Inoltre, il Bverfg ha rovesciato il verdetto della Corte di giustizia dell'Ue (CgUe) con cui, nel 2018, il Pspp veniva riconosciuto conforme al diritto europeo. Secondo Deutschmann, la politica monetaria di competenza della Bce la politica economica “non possono essere distinte in modo così ordinato come sembra supporre il Bverfg”. Con la politica monetaria, la Bce interviene profondamente nel funzionamento dei mercati dei capitali. Gli effetti sul debito pubblico, sul risparmio, sulle pensioni, sui prezzi degli immobili e sulla sopravvivenza delle società che non possono sopravvivere sono “evidenti”. Tuttavia, l'Eurotower “non comunica questi effetti, ma li nasconde dietro la facciata del suo mandato di politica puramente monetaria, la cui valutazione è lasciata ai mercati e all'opinione pubblica”. (segue) (Geb)