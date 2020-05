Ue: sociologo Deutschmann, “la Bce ha un problema a spiegare le sue politiche” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Deutschmann, i critici della Bce, che insistono sul "diritto" dei risparmiatori ai rendimenti e sono preoccupati per la perdita dell'effetto disciplinante del mercato dei capitali su Stati e società, troveranno una conferma delle proprie posizioni nella sentenza del Bverfg. Tuttavia, “una valutazione imparziale delle politiche dell'autorità monetaria europea non è semplicemente in grado di adottare le posizioni di tali critici”. Da una prospettiva più ampia, appare infatti evidente che misure di allentamento quantitativo sono state attuate da tutte le principali banche centrali per far fronte alla crisi finanziaria, con “effetti tutt'altro che negativi”. Dal celebre “Whatever it takes” pronunciato dall'allora presidente della Bce Mario Draghi nel 2012, le politiche monetarie espansive adottate dall'Eurotower hanno impedito che tale crisi si aggravasse, portando al collasso dell'euro e dell'Ue. È in tal contesto che, secondo Deutschmann, deve essere interpretato il Pspp, che ha contributo a tutelare gli Stati dell'Eurozona più indebitati dai “capricci” dei mercati di capitali. L'approccio della Bce e, in particolare, gli acquisti di obbligazioni paiono poi uno “strumento indispensabile di stabilizzazione” nella crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, con il rifinanziamento del debito che gli Stati membri dell'Eurozona, specialmente i più colpiti, vanno accumulando per far fronte all'emergenza. (segue) (Geb)