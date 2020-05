Ue: sociologo Deutschmann, “la Bce ha un problema a spiegare le sue politiche” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Deutschmann, “esiste in Germania una classe di risparmiatori di piccole e medie dimensioni che ritiene i propri interessi stati violati dagli acquisti di obbligazioni da parte della Bce”. Questo sta utilizzando “mezzi politici e giuridici per combattere” contro le iniziative dell'Eurotower, “apparentemente con crescente successo” dopo la sentenza del Bverfg sul Pspp. A tal riguardo, Deutschmann afferma: “Non si può negare che la politica della Bce incorra anche in costi per determinati gruppi”. Tuttavia, “questi costi sono di gran lunga inferiori, sebbene meno facilmente misurabili, ai benefici sociali sotto forma di una gestione intelligente delle crisi economiche, che sono sempre crisi sociali”. La Bce dovrebbe, quindi, illustrare meglio le proprie politiche, così da renderle comprensibili “anche ai giuristi tedeschi”, conclude Deutschmann augurando “buona fortuna” all'autorità monetaria europea. (Geb)