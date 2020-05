Usa: Trump pronto a lanciare campagna di attacchi a Biden con focus su Stati in bilico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a lanciare nei prossimi giorni un’offensiva mediatica nei confronti del rivale democratico Joe Biden in vista delle presidenziali del prossimo novembre, concentrandosi su Stati in bilico come la Florida, la Pennsylvania e il Midwest industriale. Lo riferisce il portale “Axios” citando collaboratori della campagna per la rielezione del capo della Casa Bianca. La pandemia di coronavirus, spiegano le fonti, ha costretto Trump ad ammorbidire i propri attacchi nei confronti dell’ex vice di Barack Obama: i consiglieri dell’entourage del presidente hanno infatti suggerito un alleggerimento dei toni in una fase in cui i decessi per Covid-19 continuano a crescere e gli elettori desiderano un leader concentrato sulla gestione dell’emergenza. Tuttavia, alcuni segnali sembrano indicare la necessità di voltare pagina: tra questi vengono menzionati la riapertura delle attività in alcuni Stati, i sondaggi favorevoli a Biden, la crisi economica. Secondo le fonti di “Axios”, gli attacchi di Trump contro il candidato democratico si concentreranno su tre argomenti principali: Cuba, la fratturazione idraulica per lo sfruttamento di gas e petrolio da scisti, il commercio. (segue) (Nys)