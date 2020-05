Usa: Trump pronto a lanciare campagna di attacchi a Biden con focus su Stati in bilico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Florida sarà posto l’accento sull’intenzione di Biden di ripristinare le relazioni con Cuba come all’epoca della presidenza Obama. In Pennsylvania i collaboratori di Trump consigliano di attaccare l’esponente democratico sulla sua adesione al “Green New Deal” che, sostengono i repubblicani, aumenterebbe a dismisura i vincoli per le piccole imprese e bloccherebbe la creazione di nuovi posti di lavoro in un’area la cui economia oggi è sempre più dipendente dallo sfruttamento di gas e petrolio da scisto. Negli Stati Uniti medio-occidentali, area industriale che in passato è stata colpita dagli accordi commerciali dell’era Obama, l’offensiva di Trump si concentrerebbe sul sostegno di Biden da senatore e da vicepresidente all’Accordo di libero commercio nord-americano (Nafta) e al Partenariato trans-pacifico (Tpp). A livello nazionale, invece, l’obiettivo della strategia elettorale di Trump è di far apparire Biden come “troppo morbido” sulla Cina. (Nys)